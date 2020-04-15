Гендиректор ЦСКА рассказал, как проходят тренировки во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e85001a0-7f00-11ea-8b44-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Акопян Фото: whccska.ru

Генеральный директор женского гандбольного клуба ЦСКА Эдуард Акопян рассказал, как коллектив поддерживает физическую форму во время пандемии коронавируса.

Все тренировки ведёт тренер по физподготовке, вместе с ней весь тренерский штаб и врач команды подключены к онлайн-трансляции. Каждый наставник наблюдает за своей частью игроков. Кто проводит тренировки, просто физически это сделать не может, — сказал Акопян корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, спортивный функционер признался, что руководство строго следит за опозданиями на онлайн-трансляции, сообщив, что девушки очень ответственно подходят к тренировкам, не опаздывая на занятия.

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