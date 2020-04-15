Гендиректор ЦСКА рассказал, как проходят тренировки во время самоизоляции

Генеральный директор женского гандбольного клуба ЦСКА Эдуард Акопян рассказал, как коллектив поддерживает физическую форму во время пандемии коронавируса.
Все тренировки ведёт тренер по физподготовке, вместе с ней весь тренерский штаб и врач команды подключены к онлайн-трансляции. Каждый наставник наблюдает за своей частью игроков. Кто проводит тренировки, просто физически это сделать не может, — сказал Акопян корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, спортивный функционер признался, что руководство строго следит за опозданиями на онлайн-трансляции, сообщив, что девушки очень ответственно подходят к тренировкам, не опаздывая на занятия.
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