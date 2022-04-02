«Где вы были, когда бомбили Сирию?»: Фуркад поддержал спортсменов из России

Победитель и призёр этапов Кубка мира и чемпионатов мира, брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, Симон Фуркад заявил, что российские спортсмены несправедливо подвергаются давлению со стороны международных федераций. Француз недоумевают, почему россиян отстраняют от всех соревнований, но при этом дают проводить мероприятия странам, где нарушаются права человека.

Международные спортивные федерации и учреждения единогласно исключают российских спортсменов, но при этом отдают права проведения главных соревнований странам, которые не признают прав человека и международный мир. Где вы были, когда бомбили Сирию? — написал спортсмен в своих соцсетях.

В качестве примера Симон Фуркад также привёл проведение Олимпийских игра в Пекине, где правительство угнетает уйгурский народ, и чемпионат мира в Катаре, где нарушаются права человека.

Ранее сообщалось, что Фуркад рассказал о том, как на чемпионате мира среди юниоров оказал поддержку российским спортсменам. Он разрезал флаг Франции и прикрепил его на кабину как российский триколор. Это было сделано после того как организаторы турнира в США убрали изображение флага России с вакс-кабины.