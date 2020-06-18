Газзаев: РУСАДА и Минспорт должны создать пул юристов для борьбы с допингом

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Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Кроме реального срока обвинение просит оштрафовать Балахничева на €1,8 миллиона. Помимо этого, прокуратура требует два года тюрьмы и €100 тысяч штрафа для бывшего тренера сборной России в беге на длинные...