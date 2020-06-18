Газзаев: РУСАДА и Минспорт должны создать пул юристов для борьбы с допингом

Заслуженный тренер России по футболу, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что с проблемой допинга необходимо бороться и работать на опережение.
РУСАДА и Министерство спорта должны вместе трудиться над этой проблемой. К сожалению, в международных организация нет нашего представительства. Мы крупнейшая спортивная держава, мы должна отстаивать интересы наших спортсменов и должны создать пул мощных юристов, которые на регулярной основе поддерживали бы контакт с международными организациями, — сказал Газзаев на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня.
Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, что думает о предстоящем возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.
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