https://static.news.ru/photo/c5fff87c-aefc-11ea-b020-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusvelo.team

Российская команда «Газпром-РусВело» примет участие в веломногодневке Sibiu Cycling Tour, которая пройдёт в Румынии 23–26 июля.

Генеральный менеджер «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин сообщил, что первый сбор команды пройдёт в итальянском городе Ливиньо с 29 июня. Большинство гонщиков уже находятся в Италии.

Первая гонка — Sibiu Tour, затем стартуем на Volta Burgos, — цитируе т Хамидулина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что механик «Газпром-РусВело» Дмитрий Филипповский стал последним из команды, вернувшимся в Россию после нахождения в карантине в ОАЭ. Он был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус после того, как велогонка «Тур ОАЭ» была прервана из-за распространения инфекции. Ранее сообщалось, что у гонщика команды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова был положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.