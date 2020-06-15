Российская команда «Газпром-РусВело» примет участие в веломногодневке Sibiu Cycling Tour, которая пройдёт в Румынии 23–26 июля.
Генеральный менеджер «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин сообщил, что первый сбор команды пройдёт в итальянском городе Ливиньо с 29 июня. Большинство гонщиков уже находятся в Италии.
Первая гонка — Sibiu Tour, затем стартуем на Volta Burgos, — цитирует Хамидулина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что механик «Газпром-РусВело» Дмитрий Филипповский стал последним из команды, вернувшимся в Россию после нахождения в карантине в ОАЭ. Он был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус после того, как велогонка «Тур ОАЭ» была прервана из-за распространения инфекции. Ранее сообщалось, что у гонщика команды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова был положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.