Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Шляпников заявил, что снял свою кандидатуру с выборов на пост главы организации, чтобы не навредить ВФЛА.

Я добровольно снял свою кандидатуру с выборов на пост президента ВФЛА, чтобы не навредить федерации, — приводит его слова Sport 24. Чемпион Европы — 1986 добавил, что его поддержало порядка...