Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт считает, что форма Романа Репилова, которую он набрал к чемпионату мира, не спадет до конца сезона.
Мы верим, что Роман Репилов выиграет общий зачёт. К главным соревнованиями мы действительно подошли на пике формы, это говорит о том, что тренерский штаб провёл правильную подготовку. Но не думаю, что они этот пик так быстро потеряют, осталось всего 2 недели. Думаю, Роман нормально докатает, — сказала Гарт на пресс-конференции, отметив высокие результаты и других российских саночников в общем зачёте.
Ранее сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата мира по санному спорту, который прошёл в Сочи, писал NEWS.ru. Россиянам никогда не удавалось побеждать на ЧМ в общем зачёте.
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