https://static.news.ru/photo/e443391a-5589-11ea-9465-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гараничев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Италии.

На первом кругу кому-то сломали палку, и когда он начал перестраиваться после того, как ему выдали запасную, он зацепил меня и мне тоже сломал палку. Я бежал около 300 метров, пока мне не дали новую. Потерял очень много времени, — цитирует Гараничева «Матч ТВ».

Он также отметил, что не выспался из-за утренних обысков в его номере.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.