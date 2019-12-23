https://static.news.ru/photo/66c169ac-25ba-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гараничев Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных для выступления на январских этапах Кубка мира.

У мужчин на Кубок мира по биатлону поедут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.

Решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева, это предложение все поддержали на заседании правления СБР. Малышко поедет выступать на Кубок России. Туда также поедут все с Кубка IBU, — сообщил президент СБР Владимир Драчёв корреспонденту NEWS.ru.

Состав сборной России на Кубке IBU будет определён позже, после проведения Ижевской винтовки. Место в составе национальной команды на ближайших этапах Кубка IBU обеспечил себе только Семён Сучилов, добавил глава СБР.

Как ранее писал NEWS.ru, у женщин к национальной сборной на январских этапах Кубка мира присоединится Ирина Старых. Из состава команды на декабрьских этапах в сборной останутся Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Тамара Воронина отправится на Кубок IBU.