https://static.news.ru/photo/f6665e94-33bd-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Евгенинй Гараничев Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Евгений Гараничев, занявший 28-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, рассказал о курьёзной ситуации перед стартом гонки.

Перед гонкой удивился, когда меня объявили по стадиону. У нас сейчас новые правила. Маркировка заканчивается за 10 минут до старта первого участника. У меня было ещё 45 минут, но жюри почему-то начало искать меня и беспокоиться. Я спокойно отстрелялся и пошёл на маркировку. Панику создали из ничего, — рассказал Гараничев в беседе с журналистами.

Также Гараничев отметил, что почувствовал облегчение и поддержку личного тренера Максима Кугаевского, так как изначально планировалось, что на сборе будет всего один тренер, поэтому Кугаевский поехал помочь на тренировках ему и Александру Логинову.

Как писал NEWS.ru, Александр Логинов отметил, что перерыв в выступлениях пошёл ему на пользу.