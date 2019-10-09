https://static.news.ru/photo/bdcd4398-ea7c-11e9-b5aa-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российские спортсмены могу попасть под серьёзные санкции в случае принятия «Акта Родченкова».

Ганус отметил, что суть «Акта Родченкова» в нарушении прав американских спортсменов, так как те теряют возможность выступать в условиях чистой, честной конкуренции.

Американцы возьмут все соревнования по всем видам спорта, где наши соревновались с их атлетами. И если у наших спортсменов или тренеров будут антидопинговые нарушения, они попадут под суровые санкции — до миллиона долларов штрафа и десяти лет заключения. Это касается и наших спортивных чиновников, — сказал Ганус «Советскому спорту».

Он также выразил уверенность, что акт будет принят.

Изменив базу данных лаборатории, мы показали всю глубину нашего падения, — добавил Ганус.

Также глава РУСАДА отметил, что слухи о том, что Григорий Родченков имел удаленный доступ к базе, являются ложными.

Ранее Ганус заявил, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за допингового скандала, писал News.ru.