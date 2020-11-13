Гандболистки ЦСКА потерпели первое поражение в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/df9803b2-2772-11eb-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПГК ЦСКА/facebook.com

В матче группового этапа Лиги чемпионов российские гандболистки из клуба ЦСКА в гостях проиграли датскому «Оденсе». Игра завершилась со счётом 26:25 в пользу хозяев.

При этом в начале встречи москвички вели по очкам 24:21, а преимущество они потеряли уже в самом конце. В прошлом матче ЦСКА одолел «Оденсе» на своём поле со счётом 27:23.

Московский гандбольный женский клуб ЦСКА основан в 2019 году. Нынешний сезон стал дебютным для армейской команды в Лиге чемпионов.

Это поражение стало первым для ЦСКА в чреде из семи побед. Сейчас россиянки на втором месте таблицы группы В. В их активе 11 очков. У «Оденсе» 10 баллов за восемь игр и четвёртая строчка в турнирном списке.

В следующем туре ЦСКА сыграет 22 ноября на выезде с хорватской «Подравкой». «Оденсе» встретится в гостях в тот же день с французским «Брестом».

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