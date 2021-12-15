Гандболистка сборной Ирана исчезла из расположения сборной во время ЧМ

Игрок национальной команды Ирана по гандболу Шагайег Бапири исчезла из расположения сборной во время проведения чемпионата мира в Испании. Как сообщает Sport.tv2.dk, спортсменка скрылась в неизвестном направлении и была признана бесследно пропавшей.

Отмечается , что последний раз Бапири выходила на площадку в матче с командой Камеруна, в котором отыграла 7 минут 25 секунд. На чемпионате мира спортсменка выступала под 13-м номером. В общем счёте она провела шесть встреч, в которых отметилась шестью (4 + 2) результативными баллами.

Примечательно, что Бапири стала не единственной спортсменкой, пропавшей по ходу чемпионата мира. До настоящего момента из расположения своей национальной команды бесследно исчезли четыре представительницы Камеруна.

Ранее сообщалось, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в январе 2022 года проведут личную встречу с двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай, некоторое время назад объявлявшейся пропавшей. В пресс-службе организации сообщили, что накануне контактировали с ней, и выразили обеспокоенность по поводу безопасности теннисистки.