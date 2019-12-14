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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу рассказал, что присвоение нейтрального статуса спортсменам возобновится, когда доверие к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлено.

Пока мы не почувствуем себя абсолютно уверенными в том, что у нас сложилась система, которой можно доверять, я не буду рисковать карьерами «чистых» спортсменов, — цитирует Коу Press Association. Он...