https://static.news.ru/photo/57caa44a-1f39-11ea-97d0-fa163e074e61_660.jpgЮлия МанагароваФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гандболистка сборной России Юлия Манагарова отметила, что команда ставила перед собой более высокие задачи, чем итоговое третье место чемпионата мира.
Было очень сложно настроиться на сегодняшний матч, но очень благодарна тренерскому штабу за поддержку. Ожидали лучшего, ехали на чемпионат мира за золотыми медалями, но счастливы, что добыли бронзу, — цитирует Манагарову ТАСС.
Ранее женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии, писал NEWS.ru. Россиянки в финале обыграли сборную Норвегии со счётом 33:28.