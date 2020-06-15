Гандболист разнёс московский двор из-за боязни змей и клещей

https://static.news.ru/photo/57acae32-af20-11ea-8224-fa163e074e61_660.jpg Михаил Чипурин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года по гандболу Михаил Чипурин устроил погром во дворе Хорошевского района города Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен решил, что дворик является рассадником змей и клещей, и вместе со своей женой растоптал палисадники, покрошил загородки и поилку для птиц, а также испортил клумбы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники массовых погромов в рамках движения против расизма в США сожгли зал 10th Planet Long Beach Jiu-Jitsu в Калифорнии, принадлежащий тренеру Тони Фергюсона Эдди Браво. Протестующие бросили в зал бутылку с зажигательной смесью, из-за чего он загорелся и был уничтожен полностью. Браво начал сбор средств на его восстановление и в настоящий момент собрал $60 тыс.