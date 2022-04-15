В Москве с размахом отметили юбилей Татьяны Тарасовой

В среду в Москве прошло большое шоу со звёздами фигурного катания — «Чемпионы на льду». Поставила это представление заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Среди участников были известные на весь мир чемпионы: Анна Щербакова, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова, Михаил Коляда, пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов и многие другие. Словом, весь свет российского и частично мирового фигурного катания. Фотокорреспондент NEWS.ru съездил в «Мегаспорт» и привёз оттуда несколько ярких снимков.