В Москве с размахом отметили юбилей Татьяны Тарасовой

В Москве отметили юбилей прославленного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. 15 апреля во Дворце спорта «Лужники» прошёл гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период», режиссёром-постановщиком которого выступил Илья Авербух. Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет ещё в феврале, однако концерт решили перенести на более поздние сроки из-за Олимпиады в Пекине. NEWS.ru собрал самые яркие моменты шоу.
Участники гала-концерта проекта Первого канала «Ледниковый период»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьёв
Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Самоделкина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актёр Иван Колесников
Сергей Булкин/NEWS.ru
Чемпион России и Европы, российский фигурист Дмитрий Алиев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Энберт и Евгения Медведева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оксана Домнина и Максим Шабалин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мария Петрова и Алексей Тихонов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Алексей Ягудин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Чемпионка России (2018) и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оксана Домнина и актёр Кирилл Зайцев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Чемпионка России (2018) и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Албена Денкова и Максим Ставиский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист, режиссёр-постановщик гала-шоу «Ледниковый период» Илья Авербух дарит цветы тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Алексей Ягудин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Оксана Домнина и Роман Костомаров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Ягудин поздравляет Татьяну Тарасову
Сергей Булкин/NEWS.ru