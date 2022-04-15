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В Москве с размахом отметили юбилей Татьяны Тарасовой
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В Москве с размахом отметили юбилей Татьяны Тарасовой

11:20, 17 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве отметили юбилей прославленного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. 15 апреля во Дворце спорта «Лужники» прошёл гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период», режиссёром-постановщиком которого выступил Илья Авербух. Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет ещё в феврале, однако концерт решили перенести на более поздние сроки из-за Олимпиады в Пекине. NEWS.ru собрал самые яркие моменты шоу.

Участники гала-концерта проекта Первого канала «Ледниковый период»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьёв

Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Самоделкина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актёр Иван Колесников

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион России и Европы, российский фигурист Дмитрий Алиев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Энберт и Евгения Медведева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина и Максим Шабалин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Петрова и Алексей Тихонов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Алексей Ягудин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка России (2018) и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина и актёр Кирилл Зайцев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка России (2018) и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Албена Денкова и Максим Ставиский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист, режиссёр-постановщик гала-шоу «Ледниковый период» Илья Авербух дарит цветы тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Алексей Ягудин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин поздравляет Татьяну Тарасову

Сергей Булкин/NEWS.ru

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