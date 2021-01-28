Футболист сборной России Игнатьев сыграет в CS:GO в «Лиге звёзд спорта»

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Владислав Игнатьев примет участие в соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive «Лига звёзд спорта», которые проводятся в рамках проекта Федерации компьютерного спорта города Москвы «Московский Киберспорт».

Помимо Игнатьева за футболистов выступит ещё один игрок «Локомотива» Виталий Лысцов. «Железнодорожники» составят компанию трем победителям «Турнира звезд спорта», прошедшего в мае-июне 2020 года — Владимиру «Дяде Вове» Шолоху, Алексею MAGA Никитенкову и Кириллу [FMS] t1zzEN Фатееву.

Сборная футболистов, получившая название Strikers, проведет первый матч в сезоне 31 января против команды танцевального спорта Flames. В составе Flames сыграют Даниил «Данил Седых» Савельев, Валерий Furious_One Карпов, Темирлан TimmyBoy Шарипов, Даниил danyef_ Болотов, Даниил «Севельев» Тарбаев, Никита Hood Петров (запас).

30 января вторые матчи в сезоне проведут команда гандболистов (HandballCS) и баскетболистов (SU:LE). Обе команды одержали победы в первом туре.

«Лига звезд спорта» стартовала в декабре 2020 года и продлится до июня 2021 года, в ней принимают участие представители 16 видов спорта. Ранее гандболист ЦСКА Никита Автономов назвал непростой победу над гребцами в игре CS:GO, писал NEWS.ru.