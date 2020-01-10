https://static.news.ru/photo/9ff36d72-3453-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: imago-images.de/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад, одержавший победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, недоволен погодными условиями, в которых приходится выступать.

Мне не понравились эти условия. Это не то, ради чего я занимаюсь зимним видом спорта. Это не самая лучшая реклама для спорта. Конечно, я вынужден соревноваться в таких условиях, поэтому делаю это. Но это не лучшие условия для нас, — сказал Фуркад корреспонденту NEWS.ru.

Спортсмен также отметил, что способен выигрывать на любых трассах.

Я долгое время не побеждал в Оберхофе и сделал это впервые в январе 2014. Это было не так давно. С тех пор у меня было много побед здесь и на других стадионах, где проводятся этапы Кубка мира, поэтому я не могу сказать, что Оберхоф и Эстерсунд какие-то особенные места для меня. Я способен выигрывать где угодно, — добавил Фуркад.

Ранее Фуркад рассказал, как отсутствие Бё помогло ему победить в немецком Оберхофе, писал NEWS.ru.