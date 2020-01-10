Французский биатлонист Мартен Фуркад, одержавший победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, недоволен погодными условиями, в которых приходится выступать.
Мне не понравились эти условия. Это не то, ради чего я занимаюсь зимним видом спорта. Это не самая лучшая реклама для спорта. Конечно, я вынужден соревноваться в таких условиях, поэтому делаю это. Но это не лучшие условия для нас, — сказал Фуркад корреспонденту NEWS.ru.
Спортсмен также отметил, что способен выигрывать на любых трассах.
Я долгое время не побеждал в Оберхофе и сделал это впервые в январе 2014. Это было не так давно. С тех пор у меня было много побед здесь и на других стадионах, где проводятся этапы Кубка мира, поэтому я не могу сказать, что Оберхоф и Эстерсунд какие-то особенные места для меня. Я способен выигрывать где угодно, — добавил Фуркад.
Ранее Фуркад рассказал, как отсутствие Бё помогло ему победить в немецком Оберхофе, писал NEWS.ru.
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