https://static.news.ru/photo/4652e778-6592-11ea-afb6-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Биатлонист Мартен Фуркад, который пока является лидером общего зачёта в Кубке мира, сможет получить «Хрустальный глобус», если в последней гонке сезона в финском Контиолахти превзойдёт Йоханнеса Бё. Раскладов много, но французу для победы надо не просто выиграть гонку преследования, но и чтобы при этом норвежец занял максимум пятое место.

По правилам Международного союза биатлонистов (IBU), из результатов сезона убирают две худшие гонки для каждого спортсмена. Сейчас Фуркад (880 очков) опережает Бё (870), но после гонки преследования у француза отнимут максимум 29 очков, а у норвежца — ничего (он пропускал этапы из-за рождения сына). Виртуально Фуркад уже проигрывает 19 очков. При этом норвежец, как победитель спринта, стартует первым, а француз — лишь спустя 21 секунду.

Из россиян в гонке примут участие Матвей Елисеев (стартует 14-м, отставание 58,7 секунды), Александр Логинов (18-й, + 01.12,9), Евгений Гараничев (31-й, +1.36,7), Эдуард Латыпов (36-й, +01.45,0) и Карим Халили (42-й, +01.54,5).

Старт гонки преследования в 15:45 мск 14 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Француз подчеркнул, что оставит спорт по окончании сезона. Последней гонкой 31-летнего француза станет пасьют в Контиолахти. Биатлонист отдельно поблагодарил Уле-Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа, Йоханнеса Бё за то, что были его соперниками.