Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что расстроен такими серьёзными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Я не рад этому решению. Никто не может быть счастлив, что такая страна, как Россия, будет дисквалифицирована, —
цитируетФуркада «Матч ТВ».
Спортсмен отметил, что это жёсткие санкции, а также подчеркнул, что уважает российских болельщиков и спортсменов, с которыми соревнуется.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
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