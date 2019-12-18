https://static.news.ru/photo/27d10542-21a3-11ea-8f3b-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Eberhard Thonfeld via imago-images.de/Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что расстроен такими серьёзными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

Я не рад этому решению. Никто не может быть счастлив, что такая страна, как Россия, будет дисквалифицирована, — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что это жёсткие санкции, а также подчеркнул, что уважает российских болельщиков и спортсменов, с которыми соревнуется.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.