https://static.news.ru/photo/c9db8344-354e-11ea-9526-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Graban/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад, победивший в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе и вернувший себе лидерство в общем зачёте Кубка мира, прокомментировал свой успех.

Условия были сложные сегодня, все это видели. Я хотел лидировать в гонке на равнине и сделать задел. Доволен, как мне удалось провести гонку. Для меня это очень большое удовлетворение — вернуть себе лидерство спустя столь долгий промежуток времени. Я изменил свой подход к спорту в этом году, так как понял, что перестал быть непобедимым, — рассказал Фуркад на пресс-конференции.

Также спортсмен отметил, что специально старался оторваться от товарища по команде Симона Детьё перед последним огневым рубежом, так как опасался его на финише.

Как писал NEWS.ru, Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место занял немец Арнд Пайффер, третье — француз Симон Детьё.