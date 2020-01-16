https://static.news.ru/photo/f49e210c-3870-11ea-adf7-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Фуркад преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 41,5 секунды без промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе (+3,1; 0). Бронзу завоевал немец Бенедикт Долль (+12,0; 0).

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов, финишировавший на 11-м месте (+44,4). Матвей Елисеев стал 17-м (+51,0: 1), Евгений Гараничев — 53-м (+1.52,1; 2), Эдуард Латыпов — 55-м (+1.58,7; 2), Карим Халили — 68-м (+2.11,3; 1), Никита Поршнев — 70-м (+2.12,7; 2).

Ранее первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге заняла норвежка Тириль Экхофф, второе — шведка Ханна Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место, Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е. Кристина Резцова финишировала 42-й, Ирина Старых — 60-й, Светлана Миронова — 77-й, писал NEWS.ru.