Пятикратный олимпийский чемпион по биатлонисту француз Мартен Фуркад рассказал, что не хочет становиться тренером.
Это не то, как я хотел бы выражать себя в дальнейшем. Роль тренера требует серьёзных вложений, сравнимых с теми, что я делал до недавнего времени. Речь об изменении повседневного образа жизни, — цитирует Фуркада Le Figaro.
Он также отметил, что всегда готов помочь партнёрам по сборной Франции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Француз подчеркнул, что оставит спорт по окончании сезона. Биатлонист отдельно поблагодарил Уле-Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа, Йоханнеса Бё за то, что были его соперниками.
Добавьте наши новости в избранные источники