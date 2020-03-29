https://static.news.ru/photo/7a5a4952-71aa-11ea-abf2-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлонисту француз Мартен Фуркад рассказал, что не хочет становиться тренером.

Это не то, как я хотел бы выражать себя в дальнейшем. Роль тренера требует серьёзных вложений, сравнимых с теми, что я делал до недавнего времени. Речь об изменении повседневного образа жизни, — цитирует Фуркада Le Figaro.

Он также отметил, что всегда готов помочь партнёрам по сборной Франции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Француз подчеркнул, что оставит спорт по окончании сезона. Биатлонист отдельно поблагодарил Уле-Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа, Йоханнеса Бё за то, что были его соперниками.