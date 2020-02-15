https://static.news.ru/photo/e489ce34-5016-11ea-bc9b-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов и Мартен Фуркад Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что к россиянину Александру Логинову мало доверия после его отбытой дисквалификации.

Если ты сохраняешь молчание перед всеми спортсменами и прессой, не используешь английский на пресс-конференциях, чтобы тебя поняли, это не помогает вернуть доверие, — сказал Фуркад на пресс-конференции после спринта.

Он подчеркнул, что Логинову нужно быть честным и объясниться перед всеми.

Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал Мартен Фуркад. Россиянин Матвей Елисеев занял 12-е место, Никита Поршнев — 21-е, Евгений Гараничев — 56-е, писал NEWS.ru.