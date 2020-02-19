https://static.news.ru/photo/3e1de71c-532f-11ea-94a5-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Моя цель была делать свою гонку, концентрироваться на себе и не думать о соперниках. Я выстраивал свою стратегию так, чтобы первым пересечь финишную черту, поэтому был очень зол на себя из-за последнего промаха, но соперники во главе с Йоханнесом Бё не воспользовались моей оплошностью. Здесь всегда важно сохранять концентрацию всё время. У меня не осталось энергии на финише, но не из-за того, что я промахнулся последним выстрелом, — сказал Фуркад на пресс-конференции.

Также Фуркад подчеркнул, что раньше он мечтал выигрывать постоянно, а сейчас стал спокойнее воспринимать свои поражения.

Ранее Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е, писал NEWS.ru.