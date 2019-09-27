https://static.news.ru/photo/18d0c282-e13c-11e9-ae99-fa163e074e61_660.jpg Максим Агапитов Фото: facebook.com/agapitov.maxim

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов удовлетворён результатами национальной сборной на чемпионате мира в Таиланде, по итогам которого единственную, серебряную медаль для страны завоевала Татьяна Каширина в весовой категории свыше 87 кг.

Агапитов отметил, что сборная России выступала в усечённом составе из-за нарушений антидопинговых правил. Он также выразил сожаление, что из-за травм не смогли принять участие чемпион мира прошлого года Артём Окулов и обладательница бронзовой медали прошлогоднего первенства Анастасия Романова.

Принявшие участие атлеты почти без исключения показали прогресс в результатах и в таблице мирового рейтинга спортсменов. Хотя у меня есть претензии к результативности использованных подходов, выступление сборной России на чемпионате мира считаю удовлетворительным, — цитирует Агапитова ТАСС.

По итогам ЧМ-2019 в медальном зачёте Россия заняла 12-е место.

На чемпионат мира тренерский штаб заявил только семь спортсменок вместо десяти. Тима Туриева, выступающая в весовой категории до 65 кг, временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, а Александра Козлова (до 59 кг) и Ксения Пасхина (до 87 кг) были исключены из сборной из-за слабых результатов, показанных на контрольных тренировках.

В 2017 году Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила девять федераций, в том числе и Федерацию тяжёлой атлетики России (ФТАР), от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил.

Ранее News.ru сообщал, что число подвергнутых санкциям российских тяжелоатлетов возросло до дюжины. В свою очередь президент ФТАР Максим Агапитов заявил, что поправки к проекту антидопинговых правил Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) побуждают скрывать факты применения допинга спортсменами.