Артемьев: снежное регби должно войти в программу ОИ-2026

https://static.news.ru/photo/86ce259a-abdf-11ea-9898-fa163e074e61_660.jpg Фото: 9-й турнир

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев считает, что снежное регби должно войти в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии.

Это бюджетный, интересный и боевой вид спорта. Перспективы у снежного регби очень хорошие. Считаю, что на Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо в 2026 году этот вид спорта уже должен быть, — цитирует Артемьева ТАСС.

Ранее мужская и женская сборные России стали победителями первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу, который прошёл в Москве, писал NEWS.ru.