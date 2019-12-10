Мы будем проводить консультации с World Rugby и Rugby Europe, чтобы найти оптимальные варианты, при которых у российских регбистов сохранится возможность участвовать в международных и клубных турнирах. Мы планируем продолжать работу по привлечению в Россию новых международных соревнований, а также готовы гарантировать, что запланированные в России международные турниры будут организованы на самом высоком уровне, — приводит слова Дружинина пресс-служба ФРР.