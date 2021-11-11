Фристайлистку Романовскую оштрафовали в Белоруссии

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская была оштрафована в Белоруссии на 90 базовых величин (2610 белорусских рублей, или почти 76 тысяч российских рублей). Суд над спортсменкой состоялся 11 ноября в Минске, сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности (BSSF).

Как уточнили в BSSF, Романовской было предъявлено обвинение по статье 24.23 п.1 КоАП Белоруссии «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершённое участником таких мероприятий».

Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити, а также взяла две награды высшей пробы на Универсиаде в Красноярске.

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться на родину после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио, прокомментировала сообщения о задержании Романовской.