Фристайлистку Романовскую оштрафовали в Белоруссии

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская была оштрафована в Белоруссии на 90 базовых величин (2610 белорусских рублей, или почти 76 тысяч российских рублей). Суд над спортсменкой состоялся 11 ноября в Минске, сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности (BSSF).
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Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити, а также взяла две награды высшей пробы на Универсиаде в Красноярске.
Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться на родину после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио, прокомментировала сообщения о задержании Романовской.