Французы выиграли одиночную смешанную эстафету в Оберхофе

https://static.news.ru/photo/ab7b603e-534f-11eb-ac10-fa163e074e61_660.jpg Жулия Симон Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Французские биатлонисты Жулия Симон и Эмильен Жакелен одержали победу в одиночной смешанной эстафете в заключительной гонке пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Французский дуэт преодолел четыре эстафетных этапа за 39.04,8, использовав всего три дополнительных патрона. Вторыми финишировали шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон, уступившие победителям 38,7 секунды. Замкнули тройку лучших норвежцы Тирилль Экхоф и Йоханнес Бё, поднявшиеся на пьедестал, несмотря на три штрафных круга.

Победители Рождественской гонки россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли девятое место с двумя кругами штрафа, уступив победителям более двух минут.

Как писал NEWS.ru, российская четвёрка в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.