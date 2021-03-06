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Четверо россиян отправятся на ЧМ по фристайлу

18:40, 06 марта 2021
Симон Дестьё Симон Дестьё Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Дмитрий Мулендеев, Дмитрий Макаров, Анастасия Таталина и Лана Прусакова представят Россию на чемпионате мира по фристайлу в дисциплинах «слоупстайл» и «биг-эйр». Соответствующий список опубликовала Федерация фристайла РФ.

Россияне выступят в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Чемпионат пройдёт в американском Аспене. Соревнования пройдут с 10 по 16 марта.

Как писал NEWS.ru, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская исключена из состава сборной команды Белоруссии. Причиной этого стали её выступления против президента страны Александра Лукашенко, заявила она.

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