Четверо россиян отправятся на ЧМ по фристайлу

Дмитрий Мулендеев, Дмитрий Макаров, Анастасия Таталина и Лана Прусакова представят Россию на чемпионате мира по фристайлу в дисциплинах «слоупстайл» и «биг-эйр». Соответствующий список опубликовала Федерация фристайла РФ.
Россияне выступят в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Чемпионат пройдёт в американском Аспене. Соревнования пройдут с 10 по 16 марта.
Как писал NEWS.ru, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская исключена из состава сборной команды Белоруссии. Причиной этого стали её выступления против президента страны Александра Лукашенко, заявила она.