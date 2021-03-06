Четверо россиян отправятся на ЧМ по фристайлу

Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, преодолев дистанцию с одним кругом штрафа за 18.48,4 минуты. Лучший результат в российской команде показала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место.

Для норвежки эта победа стала пятой подряд в спринтерских гонках в этом сезоне, включая чемпионат мира в Поклюке. Второе место заняла украинка Юлия Джима, которая с чистой стрельбой уступила победительнице...