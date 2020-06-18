Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА

https://static.news.ru/photo/ef334ef0-b13c-11ea-8d36-fa163e074e61_660.jpg Валентин Балахничев Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Кроме реального срока обвинение просит оштрафовать Балахничева на €1,8 миллиона. Помимо этого, прокуратура требует два года тюрьмы и €100 тысяч штрафа для бывшего тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова, сообщает Франс Пресс.

Балахничев и Мельников обвиняются в вымогательстве средств у спортсменов с допинговыми проблемами на общую сумму €3,45 миллиона в обмен на «полную защиту».

Балахничев являлся главой ВФЛА с 1990 по 2015 год. Он ушёл в отставку из-за крупного допингового скандала в российской лёгкой атлетике и началом расследования о коррупции в IAAF.

Ранее Балахничёв отреагировал на решение Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию ВФЛА, писал NEWS.ru.