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Французская биатлонистка Жулия Симон заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе и поднялась на четвёртую строчку в генеральной классификации. Она рассказала о причинах своего прорыва.

Я не ожидала такого успешного начала сезона, это был большой сюрприз для меня. Я понимала, что улучшила свою лыжную подготовку, а стрельба получалась у меня когда как. Я очень счастлива, что смогла достичь подиума уже в начале сезона. Улучшить лыжную форму мне помогла Селия Эмонье. Она хорошая лыжница и мы много тренировались вместе с ней, — рассказала Симон в интервью NEWS.ru.

Также спортсменка отметила продуктивную работу с тренером по стрельбе Франком Бадью, который учит сохранять спокойствие на рубеже, когда она стреляет слишком быстро, а также учит не думать о результате, а просто хорошо делать свою работу.

Как сообщал NEWS.ru, победительница спринта в Оберхофе норвежка Марте Улсбу-Ройселанн посетовала на сложные погодные условия.