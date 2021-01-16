Француженка Симон выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/4d08d566-58d3-11eb-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Жулия Симон Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в масс-старте на домашнем этапе Кубка мира в Оберхофе. С тремя кругами штрафа она опередила на финише немку Франциску Пройсс, показав результат 40.11,1.

Пройсс с двумя промахами уступила победительнице 3,9 секунды. В борьбе за бронзовую награду шведка Ханна Эберг (3 промаха, +11.7 сек.) опередила норвежку Ингрид Тандревольд и соотечественницу Мону Брурсон.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова допустила четыре промаха на огневых рубежах и показала 11-й результат на финише с отставанием от победительницы на 33,3 секунды. Ульяна Кайшева с тремя кругами штрафа заняла 19-е место.

Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Матвей Елисеев занял шестое место на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, что стало лучшим результатом в сезоне для мужской сборной России.