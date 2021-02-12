Француз Жаклен отстоял титул чемпиона мира в преследовании

https://static.news.ru/photo/89774d72-6ec5-11eb-a1b6-96000091f725_660.jpg Эмильен Жаклен Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Французский биатлонист Эмильен Жаклен одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке благодаря идеальной стрельбе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место.

Жаклен, как и год назад, без промахов прошёл четыре огневых рубежа и одержал победу с результатом 31.22,1. Второе место, также с безупречной стрельбой, занял швед Себастьян Самуэльсон, отставший от лидера на 7,3 секунды. В борьбе за серебро ему уступил норвежец Йоханнес Бё (2 промаха, +8,1 секунды).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место (2 промаха, +1.35,1). Александр Логинов финишировал 16-м (4 промаха, +2.28,6), а Матвей Елисеев занял 17-е место (3 промаха, +2.54,6).

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на высказывание норвежского биатлониста, лидера зачёта Кубка мира Йоханнеса Бё, который посетовал на слишком мягкое наказание в адрес России на чемпионате мира в словенской Поклюке.