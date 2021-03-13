Француз Фийон-Майе оформил победный дубль на Кубке мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/f1ba5ea0-8406-11eb-9692-96000091f725_660.jpg Кентен Фийон Майе Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе после победы в спринте одержал победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Лучший из россиян Матвей Елисеев занял десятое место.

Фийон-Майе с двумя промахами на четырёх огневых рубежах одержал победу с результатом минут 28.46,7. Вторым финишировал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё, также промахнувшийся дважды и проигравший 8,0 секунды победителю. Замкнул тройку лучших француз Эмильен Жаклен (1 промах, +14,6 секунды).

Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который с одним промахом финишировал десятым. Александр Логинов финишировал на 17-й позиции (3 промаха, +1.56,3). Эдуард Латыпов показал 21-й результат (4 промаха, +2.23,7), а Карим Халили закончил гонку 22-м (1 промах, +2.31,9).

Как сообщал NEWS.ru, российские биатлонистки успешно выступили в спринте на заключительном этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четыре места в пятёрке лучших. Анастасия Гореева при этом одержала победу, а её тёзка Егорова заняла второе место.