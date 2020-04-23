Фогтманн не верит в возможность доиграть сезон Евролиги

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет проводить очные слушания до 17 мая в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

В марте CAS отложил проведение слушаний до 1 мая. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года согласился с рекомендацией комитета WADA по соответствию отстранить российских спортсменов от участия...