Фогтманн не верит в возможность доиграть сезон Евролиги

Центровой московского басктебольного клуба ЦСКА Йоханнес Фогтманн не верит в полноценное завершение сезона Евролиги.
В начале я был оптимистично настроен, сейчас — больше скептически. Ситуация не будет улучшаться через неделю или две, плюс слишком большой перерыв. Команда уже потеряла наработанные связи, будет сложно их вернуть. Хотелось бы доиграть, конечно, — сказал Фогтманн в эфире программы «CSKAbasket Show».
27-летний немецкий баскетболист присоединился к "армейцам" в сезоне 2019/20.
Баскетбольная Евролига приостановила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса 12 марта.
Ранее Единая лига ВТБ планирует начать сезон-2020/21 в октябре, писал NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен