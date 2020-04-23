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Фогтманн не верит в возможность доиграть сезон Евролиги

15:53, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центровой московского басктебольного клуба ЦСКА Йоханнес Фогтманн не верит в полноценное завершение сезона Евролиги.

В начале я был оптимистично настроен, сейчас — больше скептически. Ситуация не будет улучшаться через неделю или две, плюс слишком большой перерыв. Команда уже потеряла наработанные связи, будет сложно их вернуть. Хотелось бы доиграть, конечно, — сказал Фогтманн в эфире программы «CSKAbasket Show».

27-летний немецкий баскетболист присоединился к "армейцам" в сезоне 2019/20. 

Баскетбольная Евролига приостановила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса 12 марта.

Ранее Единая лига ВТБ планирует начать сезон-2020/21 в октябре, писал NEWS.ru

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