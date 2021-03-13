Физподготовка: в Москве прошёл второй этап турнира «К-9 КРОСС»

Сегодня, 14 марта, прошёл второй этап открытого международного турнира «К-9 КРОСС», который посвящён служебно-функциональному многоборью среди силовых структур. В нём приняли участие сильнейшие сотрудники из всех силовых структур России, а также международные команды. Как это было — в галерее NEWS.ru.