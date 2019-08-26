https://static.news.ru/photo/50d56ee4-c819-11e9-94d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) с 2020 году планирует ввести в фигурное катание технические и артистические программы, заявил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Идея о переходе на техническую и артистическую программы будет предложена на конгрессе ISU 2020 года, но не факт, что она будет принята, — приводит слова Лакерника РИА Новости .

По словам вице-президента, если эти изменения будут приняты, то действовать они начнут после Олимпийских игр 2022 года.

На данный момент спортсмены исполняют короткую и произвольную программы.

Конгресс ISU состоится в июне 2020 года в Пхукете (Таиланд).

Ранее сообщалось, что ISU повысил базовую стоимость недокрученных прыжков у фигуристов на сезон-2019/2020, писал News.ru.