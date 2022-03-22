FIS не будет наказывать Больлшунова за участие в концерте в «Лужниках»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Российский шахматист Сергей Карякин гневно прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о полугодовой дисквалификации. Гроссмейстер назвал решение «позором» и обвинил федерацию в политизации игры. Слова спортсмена приводит портал Metaratings.ru.

Это очень неприятное решение, более того, я бы назвал его позорным, потому как сорваны все спортивные принципы. Я честно прошёл отбор, чтобы добраться до турнира претендентов, я готовился, вкладывал деньги...