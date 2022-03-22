18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

FIS не будет наказывать Больлшунова за участие в концерте в «Лужниках»

FIS: на данный момент никаких санкций не планируется
12:12, 22 марта 2022
FIS не будет наказывать Больлшунова за участие в концерте в «Лужниках» Призеры Олимпийских игр Александр Большунов (в лыжных гонках), Владимир Морозов и Евгения Тарасова (в фигурном катании) на митинге-концерте в «Лужниках» Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует вводить санкций против трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова за участие в концерте-митинге в «Лужниках», сообщает «Матч ТВ». 18 марта на Большой спортивной арене олимпийского комплекса прошёл концерт-митинг «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!», посвящённый 8-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

На данный момент никаких санкций не планируется, — сообщили в FIS.

Ранее сообщалось, что британская компания Speedo, известная как производитель экипировки для плавания, расторгла контракт с россиянином Евгением Рыловым. Двукратный олимпийский чемпион стал участником митинга-концерта в Лужниках в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает портал Inside the Games.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео