FIS не будет наказывать Больлшунова за участие в концерте в «Лужниках»FIS: на данный момент никаких санкций не планируется
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует вводить санкций против трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова за участие в концерте-митинге в «Лужниках», сообщает «Матч ТВ». 18 марта на Большой спортивной арене олимпийского комплекса прошёл концерт-митинг «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!», посвящённый 8-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
На данный момент никаких санкций не планируется, — сообщили в FIS.
Ранее сообщалось, что британская компания Speedo, известная как производитель экипировки для плавания, расторгла контракт с россиянином Евгением Рыловым. Двукратный олимпийский чемпион стал участником митинга-концерта в Лужниках в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает портал Inside the Games.