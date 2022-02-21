Финский лыжник заявил, что во время масс-старта ОИ отморозил половые органы
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:08, 21 февраля 2022
Реми ЛиндхольмФото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Финский лыжник Реми Линдхольм заявил, что из-за низкой температуры и пронизывающего ветра во время масс-старта на Олимпийских играх в Пекине он отморозил себе половые органы. По словам спортсмена, когда части тела начали отмерзать, то боль была невыносимой, сообщает Iltalehti.
Можете догадаться, какая часть тела у меня немного отморозилась. Это было одно из худших соревнований в моей карьере. Я просто боролся. А когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой, — сказал Линдхольм.
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Он преодолел дистанцию за 1 час 11 мин 32,7 секунды.
Ранее стало известно, что организаторы Олимпийских игр в Пекине сократили дистанцию мужского марафона с 50 км до 30 км и отложили масс-старт на час из-за неблагоприятных погодных условий.