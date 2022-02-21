Финский лыжник заявил, что во время масс-старта ОИ отморозил половые органы

Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фигуристка Камила Валиева, ранее обвинённая в допинге, подвела итоги Олимпийских игр в Пекине. Она поблагодарила тренеров за то, что они помогали ей преодолевать себя и чувствовать защиту. Своими эмоциями фигуристка поделилась на странице в Instagram.

Вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не только в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые...