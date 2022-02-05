Финская лыжница пожаловалась на поведение россиянки в скиатлолне на ОИ

Финская лыжница Криста Пярмякоски заявила, что россиянка Юлия Ступак наехала ей на лыжи во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. В тоже время она добавила, что не разочарована исходом гонки, передаёт Iltalehti.

Ступак проехала прямо по моим лыжам. А ведь я боролась за медали. Однако я не разочарована. Впереди хорошие гонки, — заявила финка.

Пярмякоски финишировала в скиатлоне на седьмом месте, россиянка — на 24-ом. После неудачного выступления Юлия Ступак допустила уход из спорта.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева завоевала второе место в скиатлоне. Спортсменка уступила норвежке Терезе Йохауг, которая выиграла соревнования, чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австрийку Терезу Штадлобер.

Ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект медалей в смешанной эстафете по биатлону. Российская команда заняла третье место, уступив сборным Норвегии и Франции. В составе сборной РФ выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне отстали от победителя на полторы секунды. Латыпов убежал с последнего огневого рубежа на первом месте, но не смог сохранить преимущество.