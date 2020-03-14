Кайса Мякяряйнен Кайса Мякяряйнен Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Трёхкратная обладательница Кубка мира по биатлону финка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры.

Я провела свои первые тренировки по биатлону на этом стадионе в 2003 году, и теперь, сегодня, моя международная карьера в биатлоне внезапно закончится здесь. Не так, как я хотела или планировала, без каких-либо зрителей, но мы не могли выбирать это, — написала Мякяряйнен на своей странице в Instagram.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

I did my first biathlon trainings in this stadium 2003, and now, today my international biathlon career will suddenly end here. Not the way I wanted or planned, without any spectators, but we couldn't chooce this. I'm all fine with this decision even though it's emotional and this season has been difficult. But it's not taking away all the good things, what I've had with biathlon in past. Today I'll enjoy my last World Cup race with full heart, with all my wonderful colleagues. It's one last pursuit with me girls! When the World is back to normal, I wish I have a chance to meet my fans somehow once again. #careerend #thankyou

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Kaisa MÃ¤kÃ¤rÃ¤inen (@kaisamakarainen)

Спортсменка отметила, что будет наслаждаться своей последней гонкой, которой станет пасьют на этапе Кубка мира в Финляндии. Эта гонка станет также заключительной в биатлонном сезоне — 2019/20.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Француз подчеркнул, что оставит спорт по окончании сезона. Биатлонист отдельно поблагодарил Уле-Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа, Йоханнеса Бё за то, что были его соперниками.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях