https://static.news.ru/photo/0a227990-65ff-11ea-9ea3-fa163e074e61_660.jpg Кайса Мякяряйнен Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Трёхкратная обладательница Кубка мира по биатлону финка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры.

Я провела свои первые тренировки по биатлону на этом стадионе в 2003 году, и теперь, сегодня, моя международная карьера в биатлоне внезапно закончится здесь. Не так, как я хотела или планировала, без каких-либо зрителей, но мы не могли выбирать это, — написала Мякяряйнен на своей странице в Instagram.

Спортсменка отметила, что будет наслаждаться своей последней гонкой, которой станет пасьют на этапе Кубка мира в Финляндии. Эта гонка станет также заключительной в биатлонном сезоне — 2019/20.