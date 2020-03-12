https://static.news.ru/photo/ff353af6-6480-11ea-8e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что финальный этап Кубка мира, который должен был пройти в Осло с 20 по 22 апреля отменён из-за распространния коронавируса.

Как сообщает пресс-служба организации, рассматривался вариант провести два этапа подряд в Финляндии, однако вступившие в силу ограничительные меры финского правительства не позволят провести в Контиолахти внеплановые соревнования. Восьмой этап Кубка мира будет проведён согласно расписанию, но без зрителей. Подсчёт очков общего зачёта Кубка мира будет проведён по всем состоявшимся гонкам за вычетом двух худших результатов.