«Фили» cтали победителями традиционного фестиваля «Регби на снегу»

https://static.news.ru/photo/d13878ce-5f17-11eb-b81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: beachsnowrugby/vk.com

На стадионе «Фили» в Москве прошёл XV фестиваль «Регби на снегу» памяти Бориса Гаврилова, в котором приняли участие четыре команды ветеранов: РК «Фили», «Старые лоси», All Stars и «Локомотив».

Победу одержала команда «Фили». Второе место заняла команда «Старые лоси», бронза — у РК «Локомотив». Лучшим игроком в составе «Филей» был признан Александр Столяров.

Борис Гаврилов — советский регбист и российский тренер. На протяжении всей своей игровой карьеры выступал за «Фили» из Москвы. Чемпион и серебряный призёр чемпионатов СССР. Пять раз попадал в список сильнейших регбистов страны. Позже стал главным тренером московской команды.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура не получала заявку на строительство «Гандбол Арены» на месте регбийного стадиона «Фили» в Москве. В комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы заявляли, что стадион «Фили» расположен в границах культурного наследия и частично в границах особо охраняемой природной территории.

NEWS.ru рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадиона Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». В интервью NEWS.ru председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что постарается убедить не строить в Филях центр гандбола. Мэру Москвы Сергею Собянину ранее было передано ещё более 4 тыс. обращений с просьбой не сносить стадион.

В конце 2020 года министр спорта России Олег Матыцин на итоговой пресс-конференции отреагировал на строительство гандбольного стадиона на месте регбийной арены в Филях. По его словам, когда речь идёт о перепрофилировании, то надо внимательно подходить к вопросам и понимать, что потеряем и получим. Он заявил, что концепция должна согласовываться с регионами и федерациями, и попросил внимательно подойти к решению.