Фийон-Майе выиграл гонку преследования в Хохфильцене

https://static.news.ru/photo/965eab7a-3c89-11eb-b1fa-fa163e074e61_660.jpg Кентен Фийон-Майе Фото: Christian Einecke via www.imago-images.de/Global Look Press

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал первую победу в сезоне в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Фийон-Майе без промахов преодолел четыре огневых рубежа и показал на финише результат 32.38,7 минуты. Вторым финишировал его соотечественник Эмильен Жакелен, который также стрелял чисто и отстал от победителя на 25,5 секунды. Замкнул тройку лучших победитель спринта норвежец Йоханнес Дале (2 промаха, +49,5 секунды).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который с одним промахом финишировал 14-м. Матвей Елисеев с двумя кругами штрафа стал 19-м, а промахнувшийся три раза Александр Логинов показал 21-й результат. Эдуард Латыпов допустил два промаха и финишировал 24-м, хотя по ходу гонки претендовал на место в десятке.

Как сообщал NEWS.ru, cборная Норвегии по биатлону в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тирилль Экхофф и Марте Улсбу-Рёйселанн одержала победу в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.