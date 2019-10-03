Сувенирная продукция с изображением капитана сборной России по регби Василием Артемьевым продаётся на Кубке мира в Японии.
Фотографии с изображением фигурки спортсмена выложили на официальной странице турнира в Twitter.
出場チームがフィギュア風画像に— ラグビーワールドカップ (@rugbyworldcupjp)
本日2試合目はこの2チーム
@IrishRugby @russiarugby
今すぐ保存して全チームをコンプリートしよう
#RWC2019 #IREvRUS #RWC神戸 pic.twitter.com/KVvdNuvFsr October 3, 2019
Ранее японские болельщики устроили теплый приём российским регбистам, писал News.ru.
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