Фото: rugbyworldcupjp/Twitter

Сувенирная продукция с изображением капитана сборной России по регби Василием Артемьевым продаётся на Кубке мира в Японии.

Фотографии с изображением фигурки спортсмена выложили на официальной странице турнира в Twitter.

Ранее японские болельщики устроили теплый приём российским регбистам, писал News.ru.

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