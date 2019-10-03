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Лицензия Мирового тура, которой владела швейцарская велокоманда Katusha-Alpecin («Катюша-Альпецин»), в результате соглашения переходит команде Israel Cycling Academy.

По сообщению Gruppetto, часть гонщиков перейдёт в 2020 году в израильскую команду, которая будет выступать в велоформе от бренда Katusha Sport. Таким образом, «Катюша», которую называли глобальным российским проектом развития...