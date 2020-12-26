Фигуристы Тарасова и Морозов вновь завоевали золото на чемпионате России

https://static.news.ru/photo/c4fa08d6-478c-11eb-9042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсмены заработали 228,23 балла. На втором месте — пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (224,99). Бронзу получили Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (207,03).

Короткий прокат среди спортивных пар прошёл 24 декабря, произвольная программа — 26 декабря.

Тарасова и Морозов теперь являются трёхкратными чемпионами России. На международном уровне они имеют на своём счету по две золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы, олимпийское серебро в командных соревнованиях, серебряную медаль командного чемпионата мира, две серебряные и одну бронзовую медали чемпионата мира.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фигурист Михаил Коляда, представляющий тренерский штаб Алексея Мишина, выиграл чемпионат России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин в Челябинске.