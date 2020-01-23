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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут на второй строчке после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.

Синицина и Кацалапов за свою программу получили 88,73 балла. Первое место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (88,78), третье - итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).

Ещё один российский дуэт Александры Степановы и Ивана Букина располагается на четвёртой строчке (83,65), Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро - на пятой (75,10).

Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Дмитрий Алиев занимает вторую строчку после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.