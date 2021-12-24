Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с произвольной программы на ЧР

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, не смогут выступить в произвольной программе чемпионата России из-за травмы партнёра, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Никита Кацалапов
После ритма-танца Синицина/Кацалапов лидировали, набрав 93,61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76), третье — Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).
Ранее сообщалось, что российский фигурист Евгений Семененко, выступающий в группе Алексея Мишина, выиграл короткую программу на чемпионате России. За свой прокат он получил 98,03 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.