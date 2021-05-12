Фигуристы Синицина и Кацалапов определились с музыкой на олимпийский сезон

Чемпионы мира в танцах на льду 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в олимпийском сезоне с произвольным танцем под музыку Сергея Рахманинова. Информацию приводит «Р-Спорт».
По данным источника, произведение, под которое будут выступать фигуристы, пока
Фигуристы ранее использовали в своих программах произведения Сергея Рахманинова. В сезоне-2017/18 они катались под музыку из второго концерта композитора.
Также сообщалось, что выступающая в парном катании фигуристка, на условиях анонимности, призналась, что страдала из-за проблем с питанием, а также рассказала об издевательствах со стороны своего бывшего партнёра.