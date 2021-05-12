Фигуристы Синицина и Кацалапов определились с музыкой на олимпийский сезон

https://static.news.ru/photo/c041305c-b3cb-11eb-8358-96000091f725_660.jpg Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионы мира в танцах на льду 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в олимпийском сезоне с произвольным танцем под музыку Сергея Рахманинова. Информацию приводит «Р-Спорт».

По данным источника, произведение, под которое будут выступать фигуристы, пока определяется . Ритмический стрит-дэнс также на данный момент находится в рабочей стадии.

Фигуристы ранее использовали в своих программах произведения Сергея Рахманинова. В сезоне-2017/18 они катались под музыку из второго концерта композитора.

Также сообщалось, что выступающая в парном катании фигуристка, на условиях анонимности, призналась, что страдала из-за проблем с питанием, а также рассказала об издевательствах со стороны своего бывшего партнёра.