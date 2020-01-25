https://static.news.ru/photo/54860f72-3f96-11ea-b20c-fa163e074e61_660.jpg Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не ожидали, что смогут завоевать золото на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Настраивались так, чтобы донести нашу программу, прокатать так, как мы тренировались, чтобы все получилось чисто, качественно. Не могу сказать, что до конца ожидали, что будем сидеть здесь по центру, — цитирует Кацалапова ТАСС.

Ранее россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место, писал NEWS.ru.